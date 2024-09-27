Семеро погибших, двое — дети: новые данные о последствиях взрыва на заправке в Махачкале

Шестеро человек погибли в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом вечером 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Спустя менее чем через полчаса МЧС дополнило список погибших еще одним. Разбор завалов на месте продолжается, и количество пострадавших еще может увеличиться.
Всего, по его сведениям, пострадали 16 человек. Информацию он опубликовал в 20 часов 10 минут.
Телеграм-канал Сергея Меликова
Он также уточнил, что пожар удалось локализовать, на месте происшествия работают все экстренные службы — Минздрав, СК, прокуратура, МЧС и МВД — и добровольцы. По словам Меликова, благодаря работе скорой помощи удалось спасти не одну жизнь.
Взрыв на автозаправке произошел около 17:30. В результате были повреждены объекты энергетики и частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов. «Фонтанка» показывала видео с места происшествия.
Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).