Семеро погибших, двое — дети: новые данные о последствиях взрыва на заправке в Махачкале

Шестеро человек погибли в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом вечером 27 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Спустя менее чем через полчаса МЧС дополнило список погибших еще одним. Разбор завалов на месте продолжается, и количество пострадавших еще может увеличиться.

Всего, по его сведениям, пострадали 16 человек. Информацию он опубликовал в 20 часов 10 минут.