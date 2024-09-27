Что не так с борщом-то? ФАС озаботилась ценами на овощи

Фото: Liudmila Chernetska / istockphoto.com Поделиться Поделиться





ФАС России на этой неделе разослала в крупнейшие сети страны требование отчитаться о ценах на продукты из «борщевого набора». Тем временем цены, как им и полагается осенью, идут вниз. Так что участники овощного рынка в недоумении и ждут какого-то подвоха.



Главная особенность «борщевого набора» в том, что он выступает основной составляющей сезонности в показателе продуктовой инфляции. То есть его циклические колебания, во-первых, строго предсказуемы, а во-вторых, очень радуют чиновников, потому что позволяют прогнозировать снижение инфляции ближе к концу года.



Называть этот набор стратегическим, как ту же пшеницу, наверное, не стоит. Но то, что он и правда составляет основу рациона россиян, наряду с крупами, курицей, яйцами, растительным маслом и хлебом, — это совершенно точно. Другое дело, что такой четкой и размеренной сезонности остальные продукты не показывают. А иногда и вовсе подкидывают чиновникам крайне неприятные сюрпризы непонятным скачком цен. И тогда вся королевская конница бросается купировать последствия ажиотажа: то на растительное масло, то на яйца, то еще на что-то.



В идее мониторить цены на основные продукты нет ничего нового. Росстат и так этим занимается постоянно и в рабочем порядке. Один набор он исследует еженедельно, другой — в три раза более широкий — ежемесячно. Так что для чего рассылать отдельные письма по торговым сетям и, главное, сообщать об этом через федеральные СМИ, не совсем понятно.

При этом быстрый взгляд на рынок овощной продукции в стране также не вызывает опасений. Россельхоз буквально на днях отчитался о сборе около 3 млн тонн овощей открытого грунта (в основном это и есть тот самый «борщевой набор», включая картошку), что на 72 тыс. тонн больше, чем год назад. Кроме того, было собрано 1,1 млн тонн тепличных культур (в основном огурцы и помидоры), что примерно соответствует прошлогоднему уровню.



Опрошенные «Фонтанкой» крупные розничные ретейлеры и заметные оптовики в недоумении пожимают плечами: никаких причин вроде бы нет, все идет, как надо. Периодически им приходится идти навстречу настойчивым пожеланиям сверху и фиксировать наценку на какие-то отдельные категории продуктов. Возможно, предположил один из оптовых торговцев, чиновникам важно убедиться, что прогнозируемое ими снижение инфляции к концу года точно состоится и они играют на опережение. То есть дают понять, что незапланированный рост цен на овощи будет неприемлемым и приведет к карам.



Интересно, что, вопреки названию, «борщевой набор» предполагает возможность приготовления только постного супа — в него не входят никакие мясные продукты, а также сметана, томатная паста и растительное масло, необходимые для борща в реальной жизни. Этому, разумеется, есть объяснение — все остальные продукты не подвержены заметной сезонности.

Однако стоит отметить, что, например, мясо в целом по году в цене растет относительно равномерно. А это значит, что на колебания общей цены на нормальный борщ мясо не влияет.



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При этом стоит отметить, что если с «борщевым набором» в стране и правда все хорошо, то по ряду продуктов есть очень серьезные тревожные тенденции. Например, совсем беда — с хлебом: черный подорожал за год на 37%, белый — на 32%.

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Не очень приятными темпами снова дорожает молоко — уже на 9%. Это пока почти в пределах инфляции, но тревогу вызывает.

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Вряд ли молоко и хлеб так уж сильно будут влиять на инфляцию, вызывая расстройство у отвечающих за нее чиновников. Однако можно быть уверенными, что в ближайшее время торговцев и производителей попросят все же поумерить аппетиты, несмотря на все объективные трудности, которыми они объясняют подорожание.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»