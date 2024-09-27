У ТЦ «Китай-город» на КАД перевернулась легковушка. Перед ней теперь большая пробка

У ТЦ «Китай-город» на КАД произошла серьезная авария. Легковушка врезалась в стоящую впереди машину и перевернулась. Читатели «Фонтанки» сообщают, что из-за аварии на трассе теперь большая пробка.
В районе 15 часов у торгового центра, по словам очевидцев, на дороге заглохла BMW X5. Через несколько минут в нее влетел автомобиль. По всей видимости, удар был настолько сильный, что машина перевернулась. Судя по видео, BMW пострадала намного меньше. На месте работают спасатели и медики.
Сервис «Яндекс.Карты» показывает, что пробка тянется от района Северного кладбища до «Китай-города».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что по предварительной информации на 17-м километре внутреннего кольца столкнулись два автомобиля. Сейчас заняты вторая и третья полосы дороги. Данных о пострадавших нет.
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