У ТЦ «Китай-город» на КАД перевернулась легковушка. Перед ней теперь большая пробка

У ТЦ «Китай-город» на КАД произошла серьезная авария. Легковушка врезалась в стоящую впереди машину и перевернулась. Читатели «Фонтанки» сообщают, что из-за аварии на трассе теперь большая пробка.

В районе 15 часов у торгового центра, по словам очевидцев, на дороге заглохла BMW X5. Через несколько минут в нее влетел автомобиль. По всей видимости, удар был настолько сильный, что машина перевернулась. Судя по видео, BMW пострадала намного меньше. На месте работают спасатели и медики.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что по предварительной информации на 17-м километре внутреннего кольца столкнулись два автомобиля. Сейчас заняты вторая и третья полосы дороги. Данных о пострадавших нет.