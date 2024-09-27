Обрушение потолка на посетителей спа-комплекса в Петергофе стало уголовным делом. Бастрыкин ждёт доклад

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения потолка в спа-комплексе в Петродворцовом районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 27 сентября.
Случившееся на Гофмейстерской улице квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Двух человек увезли в больницу. По данным «Фонтанки», ещё двое получивших травмы от госпитализации отказались.
Потолок упал в хаммаме «Гранд Петергоф СПА» вечером 25 сентября. По словам одной из отдыхающих, в парной в это время находились пять человек, сама она в этот момент выходила из помещения. В отеле пострадавшим пообещали, что платить за испорченный отдых им не придётся.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям доложить об установленных обстоятельствах после возбуждения дела.