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    Обрушение потолка на посетителей спа-комплекса в Петергофе стало уголовным делом. Бастрыкин ждёт доклад

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    Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения потолка в спа-комплексе в Петродворцовом районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 27 сентября.

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    Случившееся на Гофмейстерской улице квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Двух человек увезли в больницу. По данным «Фонтанки», ещё двое получивших травмы от госпитализации отказались.

    Потолок упал в хаммаме «Гранд Петергоф СПА» вечером 25 сентября. По словам одной из отдыхающих, в парной в это время находились пять человек, сама она в этот момент выходила из помещения. В отеле пострадавшим пообещали, что платить за испорченный отдых им не придётся.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям доложить об установленных обстоятельствах после возбуждения дела.

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