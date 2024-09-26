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    «Треск стал усиливаться. Я начала выходить». В Петергофе потолок рухнул на отдыхающих в спа-комплексе

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    Минимум четверо отдыхающих обратились к медикам после обрушения потолка в отеле в Петродворцовом районе Петербурга. Небезопасным оказалось посещение хаммама.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне вечером медики осматривали отдыхающих в «Гранд Петергоф СПА» на Гофмейстерской улице. В больницу увезли 58-летнюю жительницу Приозерского района Ленобласти и 51-летнего петербуржца. По предварительным данным, мужчине диагностировали рваные раны спины, женщине — черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

    65-летний житель Тосненского района со ссадинами на спине от госпитализации отказался, как и его супруга, которая в отеле праздновала 68-летие.

    По телефону «Гранд Петергоф СПА» сообщили, что не комментируют случившееся. Впрочем, пострадавшим обещают компенсировать затраты на отдых, который обернулся вызовом скорой. Об этом «Фонтанке» рассказала гостья комплекса.

    По её словам, обрушение случилось в хаммаме. Около семи часов вечера в парной находились шесть человек. Женщина услышала подозрительное потрескивание, обратила внимание мужа на звук и предпочла покинуть хаммам. Когда она была у выхода, потолок упал.

    «Всё произошло в течение 15–20 секунд. Треск стал усиливаться. Я начала выходить, и на выходе весь потолок упал. Пять человек остались там: двое мужчин, женщина, мой муж и подруга», — рассказала собеседница «Фонтанки». Подруга, по её словам, пострадала сильнее всего: «Ей наложили швы — пять сантиметров рваная рана».

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