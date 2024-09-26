«Треск стал усиливаться. Я начала выходить». В Петергофе потолок рухнул на отдыхающих в спа-комплексе

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне вечером медики осматривали отдыхающих в «Гранд Петергоф СПА» на Гофмейстерской улице. В больницу увезли 58-летнюю жительницу Приозерского района Ленобласти и 51-летнего петербуржца. По предварительным данным, мужчине диагностировали рваные раны спины, женщине — черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Минимум четверо отдыхающих обратились к медикам после обрушения потолка в отеле в Петродворцовом районе Петербурга. Небезопасным оказалось посещение хаммама.

65-летний житель Тосненского района со ссадинами на спине от госпитализации отказался, как и его супруга, которая в отеле праздновала 68-летие.

По телефону «Гранд Петергоф СПА» сообщили, что не комментируют случившееся. Впрочем, пострадавшим обещают компенсировать затраты на отдых, который обернулся вызовом скорой. Об этом «Фонтанке» рассказала гостья комплекса.