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Происшествия Что осталось от вертолета, в котором мог быть депутат. Прокуратура показывает фото из Архангельской области

Что осталось от вертолета, в котором мог быть депутат. Прокуратура показывает фото из Архангельской области

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2 комментария

После крушения вертолета в Архангельской области, при котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом 27 сентября сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сегодня утром вертолет, пропавший накануне, нашли оперативные службы. В СК на транспорте уточнили, что, предварительно, вертолет вылетел из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района два дня назад — в среду. Уточняется, что план полета не согласовывался. Через некоторое время связь с пилотом была потеряна. Северо-Западная транспортная прокуратура уточняет, что утром 27 сентября фюзеляж частного вертолета нашли в четырех километрах от села Бычье.

Вертолет Robinson 44, вылетевший в среду, искали около суток. На борту мог находиться депутат Архангельской городской думы.

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Комментарии
2
radon
58 минут
Хорошо бы, чтобы он там был!
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