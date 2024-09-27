Что осталось от вертолета, в котором мог быть депутат. Прокуратура показывает фото из Архангельской области

После крушения вертолета в Архангельской области, при котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом 27 сентября сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сегодня утром вертолет, пропавший накануне, нашли оперативные службы. В СК на транспорте уточнили, что, предварительно, вертолет вылетел из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района два дня назад — в среду. Уточняется, что план полета не согласовывался. Через некоторое время связь с пилотом была потеряна. Северо-Западная транспортная прокуратура уточняет, что утром 27 сентября фюзеляж частного вертолета нашли в четырех километрах от села Бычье.
Вертолет Robinson 44, вылетевший в среду, искали около суток. На борту мог находиться депутат Архангельской городской думы.
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