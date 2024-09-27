Что осталось от вертолета, в котором мог быть депутат. Прокуратура показывает фото из Архангельской области

После крушения вертолета в Архангельской области, при котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом 27 сентября сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Сегодня утром вертолет, пропавший накануне, нашли оперативные службы. В СК на транспорте уточнили, что, предварительно, вертолет вылетел из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района два дня назад — в среду. Уточняется, что план полета не согласовывался. Через некоторое время связь с пилотом была потеряна. Северо-Западная транспортная прокуратура уточняет, что утром 27 сентября фюзеляж частного вертолета нашли в четырех километрах от села Бычье.

