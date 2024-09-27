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    ФСБ возбудила уголовные дела против журналистов из США и Румынии

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    Федеральная служба безопасности возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы РФ в отношении трех иностранных журналистов, сообщает 27 сентября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    Как отметили в ведомстве, речь идет о двух гражданах США — корреспондентах телеканала ABC Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, а также о журналисте румынского новостного сайта HotNews Парбу Мирче. Они незаконно пересекли границу РФ в Курской области.

    Всего с 17 августа ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении 12 иностранных журналистов.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что Федеральная служба безопасности возбудила дела против немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной.

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