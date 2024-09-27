ФСБ возбудила уголовные дела против журналистов из США и Румынии

Федеральная служба безопасности возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы РФ в отношении трех иностранных журналистов, сообщает 27 сентября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Как отметили в ведомстве, речь идет о двух гражданах США — корреспондентах телеканала ABC Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, а также о журналисте румынского новостного сайта HotNews Парбу Мирче. Они незаконно пересекли границу РФ в Курской области.

Всего с 17 августа ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении 12 иностранных журналистов.