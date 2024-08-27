ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины

Федеральная служба безопасности возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ
Иностранным журналистам вменяют незаконное пересечение границы РФ. Николас Коннолли работает в немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*, а Наталья Нагорная — корреспондент украинского телеканала «1+1».
В сообщении говорится, что журналисты, оказавшись на российской территории, вели видеосъемку в районе Суджи Курской области.
По данным ФСБ, с 17 августа за незаконное пересечение границы уголовные дела возбудили в отношении семи иностранных журналистов. Напомним, недавно «Фонтанка» писала о том, что дела возбудили в отношении журналиста CNN Ника Уолша и двух украинских репортеров.
* Deutsche Welle признано Минюстом СМИ-иноагентом.