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    ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналистов из Германии и Украины

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    Федеральная служба безопасности возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ 27 августа.

    Иностранным журналистам вменяют незаконное пересечение границы РФ. Николас Коннолли работает в немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*, а Наталья Нагорная — корреспондент украинского телеканала «1+1».

    В сообщении говорится, что журналисты, оказавшись на российской территории, вели видеосъемку в районе Суджи Курской области.

    По данным ФСБ, с 17 августа за незаконное пересечение границы уголовные дела возбудили в отношении семи иностранных журналистов. Напомним, недавно «Фонтанка» писала о том, что дела возбудили в отношении журналиста CNN Ника Уолша и двух украинских репортеров.

    * Deutsche Welle признано Минюстом СМИ-иноагентом.

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