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    Мачеха Мадонны скончалась от рака

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    Мачеха Мадонны Джоан Клэр Чикконе умерла в возрасте 81 года, у неё была онкология, пишет 27 сентября New York Post.

    «Джоан Клэр Чикконе мирно скончалась ранним утром 24 сентября после непродолжительной борьбы с очень агрессивной формой рака», — говорится в онлайн-некрологе женщины.

    Мадонне было 8 лет, когда Джоан вышла замуж за ее отца, Сильвио Чикконе, в 1966 году. Тремя годами ранее, в декабре 1963 года, ее мать, также носившая имя Мадонна, скончалась в возрасте 30 лет из-за рака груди, который ей диагностировали, когда она была беременна шестым ребенком. Женщина отказалась от лечения до конца беременности и через несколько месяцев после родов скончалась. Мадонна-младшая не могла принять того факта, что бог допустил смерть ее набожной матери, — это сильно повлияло на артистку, которая часто в своем творчестве обращается к теме религии.

    У Джоан и Сильвио в браке родились двое детей — мальчик и девочка, так что к 10 годам у Мадонны было уже 9 братьев и сестер. Свои отношения с мачехой поп-звезда называла сложными, но признавала, что та старалась, несмотря на то, что Мадонна не хотела принимать перемены в жизни отца. Супруги посетили почти все шоу Мадонны в родном Детройте.

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