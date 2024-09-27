Мачеха Мадонны скончалась от рака

Мачеха Мадонны Джоан Клэр Чикконе умерла в возрасте 81 года, у неё была онкология, пишет 27 сентября New York Post.

«Джоан Клэр Чикконе мирно скончалась ранним утром 24 сентября после непродолжительной борьбы с очень агрессивной формой рака», — говорится в онлайн-некрологе женщины.



Мадонне было 8 лет, когда Джоан вышла замуж за ее отца, Сильвио Чикконе, в 1966 году. Тремя годами ранее, в декабре 1963 года, ее мать, также носившая имя Мадонна, скончалась в возрасте 30 лет из-за рака груди, который ей диагностировали, когда она была беременна шестым ребенком. Женщина отказалась от лечения до конца беременности и через несколько месяцев после родов скончалась. Мадонна-младшая не могла принять того факта, что бог допустил смерть ее набожной матери, — это сильно повлияло на артистку, которая часто в своем творчестве обращается к теме религии.