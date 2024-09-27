Возбуждено дело в отношении реставраторов, которые за откаты выигрывали в Москве аукционы. Один фигурант из Петербурга

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении так называемых новых реставраторов, которые за взятки чиновникам побеждали на аукционах. Среди фигурантов — гендиректор петербургского АО «Ренессанс-реставрация» Иван Селило, бывший руководитель ГКУ «Мосреставрация» Сергей Балясников, гендиректор «Горзаказа» Андрей Галяев. Все фигуранты арестованы или отправлены под домашний арест. Об этом сообщает 27 сентября ТАСС со ссылкой на материалы дела.



В документах говорится, что фигуранты «создали условия», при которых подконтрольное им ООО «Градиент» в 2023 году выиграло 10 государственных контрактов на поставку оборудования, мебели и интерьера в бюджетное учреждение Москвы «Объединение культурных и досуговых центров Центрального административного округа» на общую сумму более 155 миллионов рублей по заведомо завышенной стоимости не менее 38 миллионов рублей. Разницу между фактической ценой и стоимостью госконтрактов соучастники делили между собой. Процессом закупок, по данным дела, фактически руководили замгендиректора ООО «Евроком» Константин Яковлев и учредитель и гендиректор ООО «Евроком Инк» Андрей Нероденков.

