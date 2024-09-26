В Белом доме прокомментировали визит Зеленского на завод в США

Президент Украины Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании по запросу киевской стороны, а не США. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома 26 сентября.
Ранее Комитет по надзору и подотчетности начал расследование из-за визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. Председатель ведомства Джеймс Комер заявил, что оплатила эту поездку администрация действующего президента США Джо Байдена средствами налогоплательщиков.
Комер уверен, что Зеленский приехал на завод для участия в предвыборной кампании Камалы Харрис. Если нецелевое расходование средств будет доказано, то по закону это будет считаться превышением должностных полномочий.
Во время визита на завод Зеленский в очередной раз призвал увеличить поставки боеприпасов на Украину.
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