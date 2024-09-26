Глава Минобороны Германии прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что изменение ядерной доктрины России не отразится на внешней политике стран НАТО и Германии в частности. Его слова приводит пресс-служба ведомства 26 сентября.

Комментируя изменения в российском документе, Писториус заявил, что Германия «идет своим путем и делает то, что считает правильным».

Накануне президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором озвучил основные изменения в ядерной доктрине страны. Среди прочего отмечалось, что Россия оставляет за собой право ответить ядерным оружием на агрессию страны без такового, но поддерживаемой государством с ядерным вооружением.

