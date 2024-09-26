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Политика Глава Минобороны Германии прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ

Глава Минобороны Германии прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ

3 486
3 комментария

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что изменение ядерной доктрины России не отразится на внешней политике стран НАТО и Германии в частности. Его слова приводит пресс-служба ведомства 26 сентября.

Комментируя изменения в российском документе, Писториус заявил, что Германия «идет своим путем и делает то, что считает правильным».

Накануне президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором озвучил основные изменения в ядерной доктрине страны. Среди прочего отмечалось, что Россия оставляет за собой право ответить ядерным оружием на агрессию страны без такового, но поддерживаемой государством с ядерным вооружением.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
45 минут
все кому не лень вытирают ноги об него зачем оно вам надо такое россияне не понимаю.
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