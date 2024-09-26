Суд на два месяца отправил под стражу экс-депутата Госдумы Шилкина по делу об особо крупном хищении

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под стражу экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Мужчина обвиняется по статье, связанной с присвоением или растратой чужого имущества, совершенными организованной группой в особо крупном размере, сообщила 26 сентября пресс-служба столичных судов.



Под стражей Шилкин будет находиться до 24 ноября.

Ранее стало известно, что экс-депутата задержали в Архангельске, после чего доставили в Москву. У Григория Шилкина дома и в офисе прошли обыски. По предварительной информации, правоохранители могли обратить внимание на Шилкина в связи с долгами ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Их сумма составляет около двух миллиардов рублей.