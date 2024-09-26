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    На Дворцовой площади отпразднуют Всемирный день туризма. Рассказываем, что приготовили для горожан и гостей

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    Праздник посвященный Всемирному дню туризма пройдет на Дворцовой площади 27 сентября. Как сообщает главный городской туристский портал Visit Saint-Petersburg, для гостей подготовят десять интерактивных инсталляций про историю развития Петербурга от Петра Великого до наших дней.

    Visit Saint-Petersburg

    На одной из площадок гостей познакомят с навигацией по городским рекам и каналам и изучить маршруты водного транспорта. Для этого на главной городской площади установят необычный бассейн.

    Как писала «Фонтанка», для детей будет работать площадка с интерактивной горкой и необычным конструктором. Также будет работать спортивная зона — там, например, можно будет поучаствовать в велозаезде. Также на площади появится фотозона с историческими видами Петербурга разных эпох.

    Праздник начнется в 12:00. Мультимедийная экспозиция работает до 21:00. Вход свободный.

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