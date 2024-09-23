На Дворцовой площади появятся качели в цветах и бассейн

Главная площадь Петербурга преобразится ко Всемирному дню туризма. Для гостей подготовят экскурсию во времени и необычное знакомство с водными маршрутами города.
Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для самого туристического мероприятия этой осени — «Путешествия в Петербург». Оно будет посвящено Всемирному дню туризма и пройдет на Дворцовой площади 27 сентября, сообщает 23 сентября пресс-служба ГАТИ.
На площади установят десять интерактивных инсталляций, которые позволят гостям проследить историю развития Петербурга со времен Петра Первого и до наших дней, информационные медиа-кубы, качели в цветах и бассейн. В последнем можно будет изучить навигацию по петербургским рекам и каналам, узнать о маршрутах и разных видах водного транспорта.
Для детей установят детскую площадку в виде интерактивной горки и необычный конструктор. Также будет работать спортивная зона — там, например, можно будет поучаствовать в велозаезде. Также на площади появится фотозона с историческими видами Петербурга разных эпох.
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