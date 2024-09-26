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    Маск: никому не стоит ездить в Великобританию

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    Американский предприниматель Илон Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию, где на свободу отпускают «осужденных педофилов». Так он прокомментировал свое исключение из списка участников инвестиционного форума.

    «Не думаю, что кому-либо стоит ехать туда, пока в стране люди сидят в тюрьмах за посты в соцсетях», — написал он на странице в X.

    Ранее СМИ сообщили, что Маска исключили из списка участников из-за постов в соцсетях, написанных им во время массовых беспорядков в Великобритании. Организаторы саммита посчитали, что предприниматель распространял дезинформацию, написав, что страна рискует прийти к гражданской войне.

    Также бизнесмен критиковал британского премьер-министра Кира Стармера за ограничение свободы слова.

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