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    Клещи в конце сентября продолжают кусать петербуржцев

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    В конце сентября клещи продолжают кусать жителей Петербурга. В период с 19 по 25 сентября в городские больницы обратились 630 человек, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

    Чаще всего клещи присасывались к горожанам в Курортном районе — там за неделю 48 обращений. Еще 21 случай зарегистрирован в Приморском районе, 13 — в Выборгском. Меньше всего в Калининском — там всего шесть укусов.

    На прошлой неделе в больницы из-за укусов насекомых обратились 807 человек. https://www.fontanka.ru/2024/09/20/74115464/

    Роспотребнадзор также напомнил, как обезопасить себя на прогулке:

    • надевать светлую прилегающую одежду, закрытую обувь и головной убор;
    • распылять аэрозоль против клещей;
    • проверять одежду на наличие насекомых.

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