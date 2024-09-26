Клещи в конце сентября продолжают кусать петербуржцев

В конце сентября клещи продолжают кусать жителей Петербурга. В период с 19 по 25 сентября в городские больницы обратились 630 человек, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.



Чаще всего клещи присасывались к горожанам в Курортном районе — там за неделю 48 обращений. Еще 21 случай зарегистрирован в Приморском районе, 13 — в Выборгском. Меньше всего в Калининском — там всего шесть укусов.



На прошлой неделе в больницы из-за укусов насекомых обратились 807 человек. https://www.fontanka.ru/2024/09/20/74115464/



Роспотребнадзор также напомнил, как обезопасить себя на прогулке:

