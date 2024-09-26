Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Путина за российских специалистов

Президент Экваториальной Гвинеи выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что российские инструкторы способствуют укреплению безопасности и обороны африканской страны. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщается в telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Теодоро Обианг Нгема Мбасого подчеркнул значимость российских инструкторов для своей страны, отметив, что они помогают региону справляться с угрозами и продолжают поддерживать его безопасность.
Африканское общество положительно оценивает присутствие специалистов из России в стране. Кроме того, отмечается, что обучение экватогвинейцев российскими инструкторами будет способствовать дальнейшему укреплению оборонного потенциала государства.
Ранее Минобороны поставило в Центральноафриканскую Республику, стрелковое вооружение и боеприпасы, а также отправило военных и гражданских инструкторов для подготовки местной армии. Особый акцент был сделан на нормализации обстановки в ЦАР, в том числе через запуск полноценного процесса разоружения, демобилизации и социальной реинтеграции комбатантов. Весной 2024 года специалисты из России прибыли в Нигер, чтобы обучить местную армию борьбе с терроризмом. С собой они привезли учебно-материальную базу.