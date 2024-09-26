Театр «Левендаль» выбрал Пушкина для размышления об искушениях

27 сентября камерный драматический театр «Левендаль» откроет новый сезон премьерой спектакля Искандера Сакаева «Каменный гость и другие тексты Пушкина». Жанр спектакля театр обозначает как «опыт драматических искушений в одном действии».
Легенда о Дон Жуане, искусителе и дуэлянте, волновала многих творцов. Его образ, одновременно узнаваемый и непохожий, отображали в своем творчестве Моцарт, Мольер, Байрон и Пушкин. Для размышления на тему искушений и грехов Искандер Сакаев выбрал трактовку русского классика и представил «маленькую трагедию» как мистическое предостережение.
В пушкинском прочтении Дон Гуан — сложная фигура, не просто беззаботный повеса, но и жертва собственных страстей, обреченная на столкновение с возмездием. Эта тема — способность человека противостоять искушению — и легла в основу спектакля театра «Левендаль». Постановка предлагает зрителю не просто погрузиться в мир пушкинских строк, но включиться в интеллектуальные размышления на тему морали. За основу для размышлений режиссер берет три произведения Пушкина — «Каменный гость», «Сцена из Фауста» и поэму «Гаврилиада». Три непохожих произведения сплетаются в единое драматургическое полотно, где на первый план выходит тема роковой игры с судьбой.
Заигрывание с опасностью и вседозволенностью и жажда наслаждений — театр «Левендаль» исследует, где грань, за которой начинается путь к неминуемой расплате. Так спектакль превращается в напоминание о том, что за все в этой жизни приходится платить, и порой цена оказывается слишком высока.
16+
Арина Хек