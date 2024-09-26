На Ставрополье хирурги выполнили сложнейшую операцию пациентке с отрывом легкого. Женщину госпитализировали после падения в горах. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.
В больницу 31-летнюю женщину транспортировали из Карачаево-Черкесии. Она сорвалась с большой высоты во время прогулки. Медики диагностировали у пострадавшей полный отрыв правого легкого, различные переломы, разрыв правого главного бронха, пневмоторакс, сотрясение головного мозга и другие травмы.
В результате экстренной операции хирургам удалось обратно пришить легкое, а также провести пластику главного бронха. Послеоперационный период прошел без осложнений, женщину выписали.
Операцию провели главный внештатный торакальный хирург краевого минздрава Артур Айдемиров и заведующий отделением гнойной хирургии Ставропольской краевой клинической больницы Мурат Байрамкулов.
Ранее «Фонтанка» писала, как молодой петербурженке реплантировали полностью отрезанную кисть. Части руки 28-летняя девушка на время лишилась во время работы на деревообрабатывающем станке. Операция длилась семь часов, под микроскопом врачам предстояло восстановить вены, артерии, сухожилия и нервы.
На Ставрополье пациентке пришили оторванное легкое. Ее госпитализировали после падения в горах
На Ставрополье хирурги выполнили сложнейшую операцию пациентке с отрывом легкого. Женщину госпитализировали после падения в горах. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.
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