Появились фото обрушения в спа-отеле в Петергофе, в результате которого пострадали отдыхающие

Прокуратура 26 сентября показала масштаб обрушения в турецкой парной спа-комплекса в Петродворцовом районе Петербурга. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы, надзорное ведомство поставило проверку на контроль.
Судя по кадрам, накануне на отдыхающих в «Гранд Петергоф СПА» на Гофмейстерской улице упал мозаичный потолок. Одна из находившихся в это время в хаммаме рассказала «Фонтанке», что в момент обрушения в парной были пять человек. Сама она, услышав треск, собиралась выходить и успела дойти до двери.
«Фонтанке» известно о четырёх пострадавших, которых осматривали медики. Двое из них от госпитализации отказались, остальных увезли в больницу. По словам собеседницы издания, в отеле предложили пострадавшим вернуть деньги за испорченный отдых.
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