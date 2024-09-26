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Происшествия Появились фото обрушения в спа-отеле в Петергофе, в результате которого пострадали отдыхающие

Появились фото обрушения в спа-отеле в Петергофе, в результате которого пострадали отдыхающие

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8 комментариев

Прокуратура 26 сентября показала масштаб обрушения в турецкой парной спа-комплекса в Петродворцовом районе Петербурга. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы, надзорное ведомство поставило проверку на контроль.

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Судя по кадрам, накануне на отдыхающих в «Гранд Петергоф СПА» на Гофмейстерской улице упал мозаичный потолок. Одна из находившихся в это время в хаммаме рассказала «Фонтанке», что в момент обрушения в парной были пять человек. Сама она, услышав треск, собиралась выходить и успела дойти до двери.

«Фонтанке» известно о четырёх пострадавших, которых осматривали медики. Двое из них от госпитализации отказались, остальных увезли в больницу. По словам собеседницы издания, в отеле предложили пострадавшим вернуть деньги за испорченный отдых.

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Комментарии
8
ИванбезМарьи
1 час
не удивлюсь, если после обрушения выстроилась очередь попариться без потолка.
dervish
1 час
Всего лишь вернуть деньги за отдых? Ну-ну! А за угрозу жизни, не?
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