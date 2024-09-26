В Эстонии переименуют «русскую деревню», в которой живут 60 человек. Ее название сочли неподходящим

В Эстонии переименуют населенный пункт Венекюла, расположенный в волости Раэ Харьюского уезда. Об этом 26 сентября сообщает издание Err.

Название «Венекюла» переводится как «русская деревня», хотя, по словам местного старейшины Рамсеса Алликсоо, слово «vene» в эстонском языке также означает лодку. Тем не менее у жителей название деревни ассоциируется с соседней страной и потому не воспринимается более как подходящее.

Волостное собрание Раэ проголосовало за возвращение деревне исторического названия Коплиметса, «утраченного», как утверждается, в 1977 году.

