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    В Эстонии переименуют «русскую деревню», в которой живут 60 человек. Ее название сочли неподходящим

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    В Эстонии переименуют населенный пункт Венекюла, расположенный в волости Раэ Харьюского уезда. Об этом 26 сентября сообщает издание Err.

    Название «Венекюла» переводится как «русская деревня», хотя, по словам местного старейшины Рамсеса Алликсоо, слово «vene» в эстонском языке также означает лодку. Тем не менее у жителей название деревни ассоциируется с соседней страной и потому не воспринимается более как подходящее.

    Волостное собрание Раэ проголосовало за возвращение деревне исторического названия Коплиметса, «утраченного», как утверждается, в 1977 году.

    Деревня площадью чуть больше 2 квадратных километров с населением около 60 человек сменит название, если инициативу местных жителей поддержит «соответствующий министр».

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