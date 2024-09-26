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Авто Муринский «бублик» на развязке с КАД отгородили от любителей вклиниться с другого ряда

Муринский «бублик» на развязке с КАД отгородили от любителей вклиниться с другого ряда

3 833
10 комментариев

В Мурино Всеволожского района Ленобласти второй раз за месяц модифицировали круговую развязку с кольцевой автодорогой Петербурга. Там установили ограждения на одном из выездов.

Новые ограждения призваны помешать особо наглым водителям вклиниваться из другого ряда в полосу выезда на Охтинскую аллею и собирать этим пробку, рассказали 26 сентября в дорожном комитете Ленобласти. Поскольку привычные рыжие столбики, как показал опыт, против таких водителей малоэффективны, в Мурино установили усиленные высокие столбы, которые соединены между собой.

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«Проехать сквозь них можно только тараном. Инстинкт самосохранения должен остановить (как и возможная сумма ремонта фар)», — прокомментировали в телеграм-канале Dorogi_lo.

Изменения произошли и на самой Охтинской аллее. Администрация торгового центра «ЭкоПарк» выполнила свои обязательства и сделала дополнительную полосу на съезде с КАД к ТЦ, а также на выезде с парковки ТЦ на аллею.

Ранее в сентябре на круговой развязке в Мурино запретили остановку и установили соответствующие знаки. Причиной стали ночующие на «бублике» большегрузы.

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Комментарии
10
Панкихой
1 час
Колючкой бы ещё всё это обтянуть и ток пустить.
jump
1 час
бетонные блоки надо было ставить ! быдло понаехавшее понимает только силу и мощь.
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