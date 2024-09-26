Кофе к концу года может подорожать на 20–30%

Россиянам придется больше платить за кофе, цена на зерна вырастет на 20-30%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка в четверг, 26 сентября.

По данным специалистов, к скачку цен на необжаренное зерно привело снижение объемов урожая у крупных мировых поставщиков из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Стоимость будет варьироваться в зависимости от сорта зерна.

Биржевые цены за последний год выросли на 42%, до 2,7 доллара за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Что касается России, повышенная цена пока не заложена в стоимость товара в магазинах или кофейнях, что может измениться в ближайшие месяцы.

Ранее «Фонтанка» писала, что вместе с зерном подорожали и кофемашины. Ежемесячные затраты владельцев кофеен выросли на 100–120% за последний год, оборудование и сырье подорожали в среднем в полтора-два раза.