Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 755мм 83%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Школы отвечают Мединскому
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Кино для школьников
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес Кофе к концу года может подорожать на 20–30%

Кофе к концу года может подорожать на 20–30%

296
2 комментария

Россиянам придется больше платить за кофе, цена на зерна вырастет на 20-30%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка в четверг, 26 сентября.

По данным специалистов, к скачку цен на необжаренное зерно привело снижение объемов урожая у крупных мировых поставщиков из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Стоимость будет варьироваться в зависимости от сорта зерна.

Биржевые цены за последний год выросли на 42%, до 2,7 доллара за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Что касается России, повышенная цена пока не заложена в стоимость товара в магазинах или кофейнях, что может измениться в ближайшие месяцы.

Ранее «Фонтанка» писала, что вместе с зерном подорожали и кофемашины. Ежемесячные затраты владельцев кофеен выросли на 100–120% за последний год, оборудование и сырье подорожали в среднем в полтора-два раза.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282546789
1 минута
ну и потом как водится цена не упадет?
Zet
3 минуты
напиток "Колос" напиток "Утро" тряхнём стариной...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 сентября, 15:55
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Новости компаний
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
Царская дорога: из имперской столицы в Царское Село
25 сентября, 18:00
Каждый третий верит фишерам
25 сентября, 16:57
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 сентября, 15:55
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
БСПБ представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории — «Кредитный помощник»
25 сентября, 14:20
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ГК «А101» позаботится о тех, кто планирует пополнение семейства
24 сентября, 17:50
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Холдинг Setl Group запустил собственную тендерную площадку
24 сентября, 14:25
Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича
24 сентября, 13:25