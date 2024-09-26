От огненно-желтого к холодно-зеленому. В Кингисеппе поймали в объектив северное сияние

Небо над Петербургом и Ленобластью сегодня заиграло если не всеми, то многими цветами радуги — после золотого заката в Кингисеппском районе заметили северное сияние. Красочными кадрами с «Фонтанкой» поделился читатель.

1 из 4 Источник: читатель «Фонтанки»

Ранее канал «Охотники за северным сиянием» предупреждал, что в ночь на 26 сентября параметры солнечного ветра и направление межпланетного магнитного поля благоприятные для наблюдения сияний. Танцующее зеленым и фиолетовым небо также заметили над Парнасом и Ладожским озером.



25 сентября «Фонтанка» публиковала фото других чудес погоды: в центре Петербурга любовались золотым закатом, а над Приморским районом после летнего дождя раскинулась радуга.