Поспорили на инфаркт. Житель Омска отжался 239 раз и чуть не умер

Житель Омска поступил в кардиологию местного БСМП с инфарктом после того, как отжался 239 раз, сообщил 12 канал со ссылкой на минздрав региона 25 сентября.
Омич поспорил с другом, что сможет отжаться на руках 240 раз. Азартного пациента удалось спасти: уже в больнице он рассказал врачам, что спор проиграл – успел отжаться только 239 раз, прежде чем почувствовал сильную боль.
«Пациенту провели стентирование коронарных артерий, затем курс лечения и реабилитации», — сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.
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