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    На Тореза водитель пытался преподать велосипедисту урок ПДД, но сдался под натиском опыта

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    Утром 25 сентября на проспекте Тореза велосипедист и водитель не поделили проезжую часть: обошлось без аварии, но не без драки. Видео «разминки» на пешеходном переходе опубликовал канал Мегаполис ДТП и ЧП СПб.

    Велосипедист не стал толпиться вместе с пешеходами и попытался проскочить на красный свет. На переходе его чуть не сбил черный Hyundai. Водитель успел затормозить, но нарушения ПДД не простил – вышел из машины и ударил велосипедиста в спину. Ответ последовал незамедлительно: двухколесный «припарковали» на землю, а автомобилиста силой усадили обратно за руль. После чего велосипедист махнул рукой проезжающим автомобилям и уехал.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Участники конфликта сработали оперативно – драка началась и закончилась до того, как загорелся зеленый свет.

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