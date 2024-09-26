На Тореза водитель пытался преподать велосипедисту урок ПДД, но сдался под натиском опыта

Утром 25 сентября на проспекте Тореза велосипедист и водитель не поделили проезжую часть: обошлось без аварии, но не без драки. Видео «разминки» на пешеходном переходе опубликовал канал Мегаполис ДТП и ЧП СПб.



Велосипедист не стал толпиться вместе с пешеходами и попытался проскочить на красный свет. На переходе его чуть не сбил черный Hyundai. Водитель успел затормозить, но нарушения ПДД не простил – вышел из машины и ударил велосипедиста в спину. Ответ последовал незамедлительно: двухколесный «припарковали» на землю, а автомобилиста силой усадили обратно за руль. После чего велосипедист махнул рукой проезжающим автомобилям и уехал.