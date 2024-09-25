«Для тупоголовых останется только римская максима». Медведев назвал три главных изменения в ядерной доктрине РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «событием, которого долго ждали» заседание ведомства по ядерному сдерживанию, которое ранее провел президент Владимир Путин. В своем телеграм-канале Медведев назвал три главных изменения в Основе госполитики в области ядерного сдерживания.
Первым пунктом зампред Совбеза указал положение об агрессии против России, когда нападение государства без ядерного оружия, но при поддержке или с участием страны с ядерным оружием будет рассматриваться как совместное.
«Всем понятно, о каких странах идет речь», — подчеркнул Медведев.
Также он указал, что «на радость Польше и многочисленным пигмеям НАТО» равноценная защита будет установлена для Белоруссии. Как ранее заявил президент Путин, в случае атаки этой страны Россия оставляет за собой право ответить ядерным оружием.
Массированный старт и пересечение российской границы ВКС противника также может стать основанием для ядерного ответа, но на определенных условиях, отметил зампред Совбеза. Каждая ситуация будет оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение — приниматься Верховным главнокомандующим.
Пост Медведев завершил латынью. «Caelo tonantem credidimus Jovem Regnare», — написал он, что можно перевести как «гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера». Фраза используется в том значении, что чью-либо силу начинают осознавать только по факту ее применения.
Ранее Путин провел заседание Совбеза РФ, где обсуждалось обновление ядерной доктрины страны. Что именно говорил президент — читайте в материале «Фонтанки».
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