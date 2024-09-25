Дуров заявил, что зарабатывает 25 рублей в год

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе во Франции заявил, что зарабатывает один дирхам в год, что равно примерно 25 рублям. Об этом 25 сентября сообщило издание Le Monde.



В такую сумму основатель приложения оценил собственный заработок в Telegram. При этом его состояние оценивается от 9 до 15,5 миллиарда долларов. Также газета сообщила, что изначально французская прокуратура просила залог для Дурова в размере 20 миллионов евро, но суд снизил его до 5 миллионов.



Дуров остается во Франции после предъявления ему обвинений в нарушении шести статей уголовного кодекса страны. Среди прочего основателя Telegram обвинили в соучастии в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через мессенджер. Уехать из Франции он сможет не ранее марта 2025 года.

