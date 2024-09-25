Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

облачно, небольшие дожди

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 755мм 65%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Промышленный Петербург
Кино для школьников
Убил, потому что любил
Налог на электромобили
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Цены на бензин на АЗС растут быстрее инфляции восьмую неделю подряд

Цены на бензин на АЗС растут быстрее инфляции восьмую неделю подряд

1 556
5 комментариев

Цены на бензин на АЗС растут восьмую неделю подряд выше уровня инфляции в России, следует из данных Росстата, опубликованных 25 сентября. С начала января 2024 года по 23 сентября рост составил 7,55 % при показателе инфляции в 5,52 %.

Две недели назад разница между ростом цен на бензин и инфляцией по стране составляла 1,94 п.п., а неделю назад — уже 2,03 п.п., сообщило ведомство.

Меньше всего относительно инфляции растут цены на дизель — на 3,3 % с начала года. За последнюю неделю топливо подорожало на 0,8 %.

«Фонтанка» ранее писала, что операторы АЗС уже третий месяц подряд терпят убытки при продаже АИ-95. При его реализации маржа составляет минус четыре рубля за литр при условии, что оптовые цены на топливо снизились.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
1 час
Опережающий рост экономики!
А2020
1 час
Хоть что-то стабильно растёт.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Каждый третий верит фишерам
25 сентября, 16:57
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
Новости компаний
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ТОП 5
Новости компаний
Царская дорога: из имперской столицы в Царское Село
25 сентября, 18:00
Каждый третий верит фишерам
25 сентября, 16:57
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 сентября, 15:55
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
БСПБ представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории — «Кредитный помощник»
25 сентября, 14:20
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ГК «А101» позаботится о тех, кто планирует пополнение семейства
24 сентября, 17:50
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Холдинг Setl Group запустил собственную тендерную площадку
24 сентября, 14:25
Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича
24 сентября, 13:25
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06