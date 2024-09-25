Цены на бензин на АЗС растут быстрее инфляции восьмую неделю подряд

Цены на бензин на АЗС растут восьмую неделю подряд выше уровня инфляции в России, следует из данных Росстата, опубликованных 25 сентября. С начала января 2024 года по 23 сентября рост составил 7,55 % при показателе инфляции в 5,52 %.

Две недели назад разница между ростом цен на бензин и инфляцией по стране составляла 1,94 п.п., а неделю назад — уже 2,03 п.п., сообщило ведомство.

Меньше всего относительно инфляции растут цены на дизель — на 3,3 % с начала года. За последнюю неделю топливо подорожало на 0,8 %.

«Фонтанка» ранее писала, что операторы АЗС уже третий месяц подряд терпят убытки при продаже АИ-95. При его реализации маржа составляет минус четыре рубля за литр при условии, что оптовые цены на топливо снизились.

