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Общество Операторы АЗС третий месяц подряд теряют деньги при продаже АИ-95

Операторы АЗС третий месяц подряд теряют деньги при продаже АИ-95

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15 комментариев

Операторы АЗС терпят убытки при продаже АИ-95 уже третий месяц подряд, хотя оптовые цены на бензин в сентябре упали. По информации «Ъ», маржа при реализации литра АИ-95 составляет минус четыре рубля.

Ожидается, что АЗС смогут выйти в плюс при продаже АИ-95 во второй половине октября, но в случае, если тенденция на снижение стоимости топлива сохранится. Но на закупочные цены могут повлиять ремонты на НПЗ, пишет «Ъ».

Об убытках у операторов АЗС при реализации АИ-95 «Коммерсантъ» писал еще в июле 2024 года, объясняя ситуацию серьезным ростом оптовой стоимости топлива.

Напомним, в августе этого года правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Кабмин объяснил это необходимостью поддержания стабильной ситуации на время сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

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Комментарии
15
Слава России!
1 час
вилла у них будет не пять этажей, а два. хоре то какое
-4*
1 час
Бедняжки миллиардеры..... Пусть у смотрящего за общаком попросят!
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