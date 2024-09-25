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    Штрафы от 100 тыс. до 5 млн рублей. Как в России хотят наказывать за пропаганду отказа от рождения детей

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    В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри (отказа от рождения детей). Текст документа 25 сентября разместили в электронной базе ГД. Группа депутатов и сенаторов предлагает внести изменения в КоАП РФ.

    Согласно документу, речь идет о штрафе для граждан до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей (либо приостановка деятельности на срок до 3 месяцев).

    За пропаганду идей среди несовершеннолетних нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда идет в СМИ или интернете, то гражданам грозит штраф до 200 тыс. рублей, должностным лицам – до 400 тыс. рублей, юрлицам – до 4 млн рублей.

    Штраф в размере 5 млн рублей грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних в интернете или СМИ. В таком случае гражданам грозит штраф до 400 тыс. рублей, а должностным лицам – до 800 тыс. рублей.

    Напомним, законопроект направлен на борьбу с контентом и продукцией, которые формируют негативное отношение к семье и детям и пропагандируют отказ от деторождения. Подпись под ним поставила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Среди соавторов – спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.

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