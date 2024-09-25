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Город На Васильевском острове установят памятник юристу Владимиру Спасовичу. Эскиз рассмотрел Градсовет

На Васильевском острове установят памятник юристу Владимиру Спасовичу. Эскиз рассмотрел Градсовет

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1 комментарий

На бульваре на пересечении 22-й линии Васильевского острова и Большого проспекта Васильевского острова установят памятник известному юристу Владимиру Спасовичу. Эскиз памятника 25 сентября рассмотрел Градостроительный совет.

Инициатором установки является Санкт-Петербургский Государственный университет. Эскиз выполнил авторский коллектив: архитектор Сергей Букин и скульпторы Евгений Кокорин, Мария Аверина и Алексей Степаненко.

Памятник предложено разместить в гуще деревьев. Вместе с постаментом он имеет высоту 2,55 метра, из них высота постамента — 0,3 метра. Ширина основания постамента — 1,2 метра.

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Постамент планируется выполнить из мрамора Кибик Кордон, однако во время обсуждения на совете было высказано мнение, что с юристом обязательно будут фотографироваться и, соответственно, вставать на постамент, поэтому такой сорт мрамора недостаточно прочный для подобной коммуникации с памятником.

В целом члены совета назвали скульптуру удачной.

Напомним, что на этом месте уже стоит закладной камень для памятника Спасовичу, который установили в мае 2024 года

Владимир Спасович — известный русский юрист, правовед, адвокат и общественный деятель.

Спасович родился в 1829 году в Минской губернии, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Молодой юрист начал свою карьеру в Палате уголовного суда в Санкт-Петербурге в качестве секретаря суда.

В 22 года Спасович защитил магистерскую диссертацию в качестве аспиранта кафедры международного права. В 1857 году он ушел на должность адъюнкта криминального права в СПбГУ. Именно там он начал раскрываться как юрист, приносящий инновации в юридическую образовательную практику, где организовал открытые чтения, на которых каждый его студент мог участвовать в дискуссии на предмет действующего на тот момент законодательства, а также правоприменительной практики. В 1860 году получил должность Экстраординарного профессора криминального права.

В 1861 году стал профессором Императорского училища правоведения, издал «Учебник криминального права» - один из первых учебников уголовного права в России. Спасович был в ряду первых присяжных поверенных в России после проведения судебной реформы, участвовал в громких делах.

Адвокатская деятельность В.Д. Спасовича длилась 40 лет. Известный юрист скончался в 1906 году от гриппа в Варшаве.

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Комментарии
1
282554117
17 минут
Да ставьте, бронзы в стране много. Только почему все в Петербурге, ставьте на родине героя.
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