На Васильевском острове установят памятник юристу Владимиру Спасовичу. Эскиз рассмотрел Градсовет

Постамент планируется выполнить из мрамора Кибик Кордон, однако во время обсуждения на совете было высказано мнение, что с юристом обязательно будут фотографироваться и, соответственно, вставать на постамент, поэтому такой сорт мрамора недостаточно прочный для подобной коммуникации с памятником. В целом члены совета назвали скульптуру удачной. Напомним, что на этом месте уже стоит закладной камень для памятника Спасовичу, который установили в мае 2024 года

Владимир Спасович — известный русский юрист, правовед, адвокат и общественный деятель.



Спасович родился в 1829 году в Минской губернии, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Молодой юрист начал свою карьеру в Палате уголовного суда в Санкт-Петербурге в качестве секретаря суда.



В 22 года Спасович защитил магистерскую диссертацию в качестве аспиранта кафедры международного права. В 1857 году он ушел на должность адъюнкта криминального права в СПбГУ. Именно там он начал раскрываться как юрист, приносящий инновации в юридическую образовательную практику, где организовал открытые чтения, на которых каждый его студент мог участвовать в дискуссии на предмет действующего на тот момент законодательства, а также правоприменительной практики. В 1860 году получил должность Экстраординарного профессора криминального права.



В 1861 году стал профессором Императорского училища правоведения, издал «Учебник криминального права» - один из первых учебников уголовного права в России. Спасович был в ряду первых присяжных поверенных в России после проведения судебной реформы, участвовал в громких делах.



Адвокатская деятельность В.Д. Спасовича длилась 40 лет. Известный юрист скончался в 1906 году от гриппа в Варшаве.