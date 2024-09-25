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Происшествия Хулиганство и развратные действия. В Петербурге суд арестовал двоих за нападение на подростка на детской площадке

Хулиганство и развратные действия. В Петербурге суд арестовал двоих за нападение на подростка на детской площадке

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2 комментария

В Петербурге суд отправил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в нападении на подростка на детской площадке в Кировском районе. За замечание школьника не только избили, но и показывали ему половые органы.

Как сообщает 25 сентября Следственный комитет города, в отношении 36-летнего и 38-летнего местных жителей возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ).

Следствие полагает, что 23 сентября обвиняемые находились на детской площадке на проспекте Маршала Жукова. Оба были пьяны. По предварительной информации, там они напали на 14-летнего подростка. Сначала на школьника посыпались удары, а после в него полетела бутылка, осколки которой нанесли ему травмы. После этого, продолжает СК, один из фигурантов продемонстрировал школьнику и его 15-летнему другу свои половые органы.

Потерпевшего госпитализировали с ушибами, а его мать написала заявление.

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Комментарии
2
почти бросил..)
7 минут
программу минимум конкурса выполнили, можно зачислять в новобранцы..)
Death_Hunter1986
13 минут
Хорошо хоть не изнасиловали мальчика
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