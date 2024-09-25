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    В Петербурге до конца года заработает приложение «Подорожник» для телефонов

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    Приложение «Подорожник» для оплаты проезда на всех видах наземного транспорта и в метрополитене заработает в Петербурге до конца 2024 года. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

    Виртуальный «Подорожник» можно будет загрузить на любой смартфон — iPhone или Android. С 1 сентября началось тестирование сервиса, в котором принимают участие около 5 тысяч пассажиров петербургского общественного транспорта.

    Проезд можно будет оплачивать при помощи технологии NFC и QR-кода. Также появится возможность пополнять через интернет баланс «Подорожника». Кроме того, не потребуется активация после пополнения.

    Корреспондент «Фонтанки» побывал на испытаниях приложения. Подробнее о работе виртуального «Подорожника» читайте тут.

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