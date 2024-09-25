В Петербурге до конца года заработает приложение «Подорожник» для телефонов

Приложение «Подорожник» для оплаты проезда на всех видах наземного транспорта и в метрополитене заработает в Петербурге до конца 2024 года. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали в СПб ГКУ «Организатор перевозок».



Виртуальный «Подорожник» можно будет загрузить на любой смартфон — iPhone или Android. С 1 сентября началось тестирование сервиса, в котором принимают участие около 5 тысяч пассажиров петербургского общественного транспорта.

Проезд можно будет оплачивать при помощи технологии NFC и QR-кода. Также появится возможность пополнять через интернет баланс «Подорожника». Кроме того, не потребуется активация после пополнения.