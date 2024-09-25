Росавиация начнет оснащать аэропорты антидроновыми системами с 2025 года. Власти потратят на это не меньше 11 миллиардов рублей

Росавиация планирует с 2025 года приступить к оснащению аэропортов системами обнаружения и подавления беспилотников: об этом 25 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замруководителя ведомства Андрея Потемкина.



По его словам, в следующем году работы планируются в аэропортах первой категории, а конфигурация действий будет «тесно увязана с бюджетным циклом». Операторы аэропортов могут принимать решения по финансированию работ за свой счет, но так, чтобы это «не создавало угроз в виде помех для радиотехнического оборудования — наземного и воздушных судов», отметил Потемкин.

Издание «Ведомости» сообщает, что власти потратят на защиту аэропортов от атак беспилотников не меньше 11 миллиардов рублей: эти данные следуют из обновленной версии федерального проекта по обеспечению безопасности и «формированию сертификации» беспилотных авиационных систем.

Деньги выделят федеральным и частным аэродромам. Всего к 2028 году планируется установить защиту от беспилотников в 31 крупном аэропорту России.