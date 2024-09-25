    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, южн

    755мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.86eur103.41

    Совфед одобрил законы о праве подсудимых уйти на СВО

    1105
    6 комментариев

    Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законы, которые позволят освобождать от уголовного наказания обвиняемых при заключении контракта с Минобороны РФ, когда их дело находится в суде, сообщает 25 сентября ТАСС. Напомним, ранее такую инициативу одобрили в Госдуме.

    По данным издания, в статье 78.1 УК РФ будет установлено, что обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности на стадии суда, если призван в ВС РФ или заключил контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Также поправки вносятся в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

    Кроме того, закон регламентирует порядок, при котором суд может приостанавливать уголовное производство по ходатайству командования воинской части. Также речь идет об отмене меры пресечения и прекращении уголовного дела или преследования. Такой же механизм будет работать и в отношении осужденных, чей приговор еще не вступил в силу.

    При этом закон не будет работать в отношении тех, кто обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    СовфедПодсудимыеСВОЗаконопроектОдобрение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close