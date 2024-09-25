Совфед одобрил законы о праве подсудимых уйти на СВО

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законы, которые позволят освобождать от уголовного наказания обвиняемых при заключении контракта с Минобороны РФ, когда их дело находится в суде, сообщает 25 сентября ТАСС. Напомним, ранее такую инициативу одобрили в Госдуме.



По данным издания, в статье 78.1 УК РФ будет установлено, что обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности на стадии суда, если призван в ВС РФ или заключил контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Также поправки вносятся в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».



Кроме того, закон регламентирует порядок, при котором суд может приостанавливать уголовное производство по ходатайству командования воинской части. Также речь идет об отмене меры пресечения и прекращении уголовного дела или преследования. Такой же механизм будет работать и в отношении осужденных, чей приговор еще не вступил в силу.



При этом закон не будет работать в отношении тех, кто обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

