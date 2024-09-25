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Происшествия Полиция Петербурга отработала переход на работу в режиме военного времени

Полиция Петербурга отработала переход на работу в режиме военного времени

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28 комментариев

Ранним утром 25 сентября сотрудники полиции Петербурга были подняты по учебной тревоге. В дежурные части поступил сигнал, согласно которому личный состав должен был явиться на сбор. Отработка касалась перехода на режим работы в условиях военного времени.

Как рассказал собеседник «Фонтанки», в рамках подобных учений наряды, работающие «на земле», получают информацию о том, какие позиции они обязаны занять. Военное положение подразумевает усиление охраны общественного порядка. Что касается руководящего состава, то данные сотрудники убывают на объекты военизированного типа.

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Комментарии
28
NSE
1 час
А может все таки проще будет прекратить в-ну?
282437267
43 минуты
"Это даже хорошо, это даже хорошо, Что пока нам плохо!" отрицательная селекция безжалостна
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