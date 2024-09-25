Полиция Петербурга отработала переход на работу в режиме военного времени

Ранним утром 25 сентября сотрудники полиции Петербурга были подняты по учебной тревоге. В дежурные части поступил сигнал, согласно которому личный состав должен был явиться на сбор. Отработка касалась перехода на режим работы в условиях военного времени.



Как рассказал собеседник «Фонтанки», в рамках подобных учений наряды, работающие «на земле», получают информацию о том, какие позиции они обязаны занять. Военное положение подразумевает усиление охраны общественного порядка. Что касается руководящего состава, то данные сотрудники убывают на объекты военизированного типа.

