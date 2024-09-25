«Очень хорошие отношения»: Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре

Россия и Зимбабве могут заключить соглашение об отмене визового режима в ноябре 2024 года, проект соглашения находится на рассмотрении у африканской стороны. Об этом 25 сентября сообщил «Известиям» посол РФ в Хараре Николай Красильников.
Подписание документа может состояться 5–7 ноября на полях заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.
В Зимбабве, обладающем значительным туристическим потенциалом (там находится одно из самых известных природных чудес мира — водопад Виктория на реке Замбези), видят плюсы от привлечения российских туристов и проявляют интерес к присоединению к Новому банку развития БРИКС. Сейчас разовую въездную визу в Зимбабве выдают в пункте пересечения границы, взимая сбор в размере 30 долларов, а пассажиропоток остается низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и дорогих билетов.
«У России с Зимбабве очень хорошие отношения по политической линии, а по экономической части мы отстаем», — отметил в интервью изданию научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Карамаев.
Африка в последнее время становится одним из приоритетных направлений внешней политики России, а Зимбабве привлекает Москву по ряду стратегических, экономических и политических причин: африканская республика обладает значительными запасами природных ресурсов (золото, алмазы, платина и другие металлы) и перспективой военно-технического сотрудничества.
В июне текущего года президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагво и провел в Константиновском дворце переговоры сначала в узком, затем в расширенном составе.
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