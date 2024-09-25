«Очень хорошие отношения»: Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре

Россия и Зимбабве могут заключить соглашение об отмене визового режима в ноябре 2024 года, проект соглашения находится на рассмотрении у африканской стороны. Об этом 25 сентября сообщил «Известиям» посол РФ в Хараре Николай Красильников.

Подписание документа может состояться 5–7 ноября на полях заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.

В Зимбабве, обладающем значительным туристическим потенциалом (там находится одно из самых известных природных чудес мира — водопад Виктория на реке Замбези), видят плюсы от привлечения российских туристов и проявляют интерес к присоединению к Новому банку развития БРИКС. Сейчас разовую въездную визу в Зимбабве выдают в пункте пересечения границы, взимая сбор в размере 30 долларов, а пассажиропоток остается низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и дорогих билетов.