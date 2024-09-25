Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-в.

 755мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Промышленный Петербург
Кино для школьников
Убил, потому что любил
Налог на электромобили
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Политика «Очень хорошие отношения»: Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре

«Очень хорошие отношения»: Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре

1 873
33 комментария

Россия и Зимбабве могут заключить соглашение об отмене визового режима в ноябре 2024 года, проект соглашения находится на рассмотрении у африканской стороны. Об этом 25 сентября сообщил «Известиям» посол РФ в Хараре Николай Красильников.

Подписание документа может состояться 5–7 ноября на полях заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.

В Зимбабве, обладающем значительным туристическим потенциалом (там находится одно из самых известных природных чудес мира — водопад Виктория на реке Замбези), видят плюсы от привлечения российских туристов и проявляют интерес к присоединению к Новому банку развития БРИКС. Сейчас разовую въездную визу в Зимбабве выдают в пункте пересечения границы, взимая сбор в размере 30 долларов, а пассажиропоток остается низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и дорогих билетов.

«У России с Зимбабве очень хорошие отношения по политической линии, а по экономической части мы отстаем», — отметил в интервью изданию научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Карамаев.

Африка в последнее время становится одним из приоритетных направлений внешней политики России, а Зимбабве привлекает Москву по ряду стратегических, экономических и политических причин: африканская республика обладает значительными запасами природных ресурсов (золото, алмазы, платина и другие металлы) и перспективой военно-технического сотрудничества.

В июне текущего года президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагво и провел в Константиновском дворце переговоры сначала в узком, затем в расширенном составе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
282260573
2 часа
Я не понял, а что делало ведомство Лаврова, если у нас с Зимбабве до сих пор визовый режим?
VKuser15335355
2 часа
Ураа! Прямо прорыв за прорывом. Вчера Гондурас , сегодня Зимбабве.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Новости компаний
Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича
24 сентября, 13:25
Новости компаний
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06
ТОП 5
Новости компаний
ГК «А101» позаботится о тех, кто планирует пополнение семейства
24 сентября, 17:50
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Холдинг Setl Group запустил собственную тендерную площадку
24 сентября, 14:25
Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича
24 сентября, 13:25
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06
Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд рублей онлайн
23 сентября, 17:25
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38