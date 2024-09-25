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Происшествия Минобороны: всего два БПЛА сбито за ночь в России

Минобороны: всего два БПЛА сбито за ночь в России

2 053
5 комментариев

Ночь 25 сентября выдалась относительно спокойной: средства ПВО отразили всего две атаки по российским объектам. Об этом в ежеутреннем отчете информирует Минобороны.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

Информации о последствиях в телеграм-каналах губернаторов нет.

За вчерашний день в Белгородской области шесть человек получили ранения в результате атак, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
1 час
Разочарованием сквозит из Заявления Минобороны..
Хренли
3 минуты
Всего два? А остальные?!
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