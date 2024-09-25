Минобороны: всего два БПЛА сбито за ночь в России

Ночь 25 сентября выдалась относительно спокойной: средства ПВО отразили всего две атаки по российским объектам. Об этом в ежеутреннем отчете информирует Минобороны.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Белгородской и Курской областями.



Информации о последствиях в телеграм-каналах губернаторов нет.

За вчерашний день в Белгородской области шесть человек получили ранения в результате атак, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.