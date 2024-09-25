Против переговоров о мире, но за саммит мира. Зеленский выступил в Совбезе ООН

На заседании Совбеза, прошедшего в рамках Генассамблеи ООН 24 сентября в Нью-Йорке, Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт «не может быть решен переговорами, нужны действия». Как сообщает агентство РИА Новости, он в очередной раз повторил, что «Россию можно только принудить к миру».



Президент Украины на заседании Совета безопасности ООН подверг критике политиков, которые «хотят говорить» с президентом России Владимиром Путиным о разрешении конфликта. И настаивал на своей формуле мира (ключевой пункт в ней — возвращение территорий Украины в границах 1991 года — Прим. ред.).

При этом тут же Зеленский призвал к подготовке второго саммита мира, не сообщив, что на нем будет обсуждаться. На саммите, по его словам, конфликт якобы и будет завершен. В своем выступлении он также пригласил поучаствовать в его урегулировании латиноамериканские и азиатские страны, КНР, США и другие.

Президент Украины отправился в Америку на Генассамблею ООН с «планом победы», который, по его мнению, приблизит окончание боевых действий. Как сообщалось ранее, он собирался показать его президенту США Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. О содержании плана пока известно из утечек в СМИ. В нем 4 пункта, среди них — получение от Запада дальнобойных ракет и разрешение на удары ими по территории России, а также гарантии безопасности от НАТО или приглашение в альянс.