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Власть Психологическое давления на Россию продолжится в ООН. Политолог — о «плане победы» Зеленского

Психологическое давления на Россию продолжится в ООН. Политолог — о «плане победы» Зеленского

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2 комментария

Президент Украины Владимир Зеленский интригует, сообщая о своем «плане победы». 18 сентября он сказал, что план готов, хотя накануне готовность его составляла 90 %, в таком виде он отправился, получается, в Америку. В СМИ его называют почему-то «мирным планом», хотя, судя по утечкам, он ни разу не мирный. О том, что это за очередная перемога «из четырех пунктов плюс 1» и приблизит ли она переговоры, «Фонтанка» спросила у главы Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академика Алексея Арбатова.

— Алексей Георгиевич, что вы думаете по поводу оценки «плана победы» от представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд? Напомню, она сказала, что «план может работать», а на Генассамблее ООН его обсудят со всеми главами государств.

— Никто не знает деталей этого плана, есть только утечки о каких-то его общих параметрах. Но, во-первых, он мне представляется нереалистичным, потому что не сообщается России, а передается США для проверки. Впоследствии будет вынесен на «Саммит будущего» в ООН. Такой подход к делу заведомо ставит Россию в оппозицию всему этому мероприятию. А во-вторых, такие болезненные, важные вопросы не обсуждаются на многосторонних конференциях, где можно лишь утвердить достигнутые ранее соглашения, это другой формат. А чтобы достичь этих соглашений, нужно участие основных вовлеченных сторон, желательно при наличии посредников.

Впрочем, обсуждать можно и нужно всё, лучше вести какой-то диалог, чем его не вести, а просто стрелять и бомбить друг друга. Но рассчитывать на то, что это какой-то магический проект, который вдруг приведёт к успеху, не стоит. Традиционная дипломатия, которая доказала свою эффективность на протяжении многих веков, должна быть инструментом разрешения таких тяжелых, кровавых и разрушительных конфликтов. Иного пути просто нет.

— Исходя из того, что «утекает» в зарубежные СМИ, план состоит из 4 пунктов плюс 1. Причем три из них якобы раскрыты. Первый — разрешение бить вглубь России дальнобойным оружием. Вот такой мирный план.

Да, Зеленский будет настаивать на предоставлении дальнобойного оружия и разрешения, независимо от того, входит ли это требование в его «план» или нет. Сдвигается позиция Запада к тому, чтобы предоставить ракеты, но пока он не готов санкционировать их применение на территории России — опасается быстрой эскалации вплоть до применения ядерного оружия. И это сейчас главный сдерживающий момент.

Ракеты дадут. Первый вопрос — в каком количестве. Видимо, в очень небольшом, скорее символическом. Второй — о каких целях удастся договориться. Запад очень опасается предоставить Украине свободу выбора.

— И разрешение бить по территории России дадут. Что бы ни просила Украина, все равно рано или поздно Зеленский настаивает на своем, будь то «леопарды» с «абрамсами» или F—16.

— F-16 и танки — это одно. Дальнобойные ракеты — совершенно другая материя, совершенно другая угроза. Поэтому не надо выстраивать прямую линейку. И тут можно допустить, что будут какие-то встречные предложения западных спонсоров Украины в части, скажем, прекращения ударов вглубь территории друг друга.

— Такая попытка как бы была — отказ от ударов по объектам инфраструктуры, сорванная вторжением в Курск.

— Может быть, стоит попытаться снова, особенно это касается ядерных объектов — самых опасных целей для ударов дальнобойными ракетами. А потом распространить договоренность и на другую инфраструктуру.

— Один из пунктов, «утекших» в публичное пространство, — от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он заявил в очередной раз, что Киев завершит войну только путем поражения России, а в «плане победы» большое значение имеет курская операция. Что бы это значило?

— По поводу того, что говорят в офисе президента Украины, даже размышлять не надо. Это огромная информационная кампания, которая ведется вокруг этих событий. Как настаивание украинских политиков на границах 1991 годана публике всегда выдвигаются «запросные позиции», исходя из того, что согласиться придется на что-то гораздо меньшее, искать компромиссы. Но чтобы это меньшее все-таки было осязаемым, пока переговоров нет, ведется маневрирование.

Для серьезных переговоров планы разрабатываются по секрету, а публичные кампании, учитывая важность общественного мнения, рассчитаны на пропагандистский эффект, как этот самый «план победы».

— Из трех пунктов «плана победы», обнародованных в СМИ, последний — очередное требование о приглашении Украины в НАТО, пока президентствует Байден. О нем писала Le Monde. Будто бы по замыслу Зеленского это усилит позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией. Тут совсем перепутано черное и белое?

Чтобы пригласить страну в НАТО, нужно согласие всех 32 государств — членов НАТО. Такого согласия не будет. Дело ограничится очередным заявлением, что дверь НАТО для Украины открыта, она станет членом альянса, когда для этого будут условия и так далее. Но НАТО ни для кого из евроатлантических стран не закрывает эти двери. А о том, что будет выдано прямое приглашение, говорить не приходится. В НАТО слишком различаются позиции по этому вопросу. И внутри отдельных стран НАТО, я бы сказал, и в США, особенно в условиях избирательной кампании, очень глубокий раскол по этому вопросу. Поэтому они заменяют его, например, двусторонними соглашениями о безопасности, где в общих чертах выражена готовность помогать, содействовать, способствовать и так далее. Это какой-то паллиатив вместо приглашения, которое было выдано, например, в 1997 году трём первым странам, подавшим заявки в НАТО. Тогда единодушно все — на тот момент 16 государств-членов выдали приглашение Польше, Чехии и Венгрии. До такого сейчас пока очень далеко. Тем более что, пока продолжается вооруженный конфликт, о членстве в НАТО не может быть и речи.

— А что бы могло быть четвертым пунктом, на ваш взгляд?

— Я бы не стал гадать, да и первые три пункта не нужно воспринимать серьезно. Поскольку принято решение обсуждать его на площадке ООН, это продолжение психологического давления на Россию, а не дипломатическая тактика.

— Для Украины же это «план победы»: дайте «дальнобой», мы все покромсаем, в Курской области победим, в НАТО приглашение получим, а потом приступим к переговорам. Звучит как ультиматум Западу?

Да, это ультиматум и России, и Западу, не рассчитанный на то, что кто-то положит его в основу договоренностей. Даже само название «план победы» предполагает капитуляцию, что гарантирует негативное отношение России ко всей этой инициативе. И то, что его реализация приблизит к миру, — только слова. Ничто не может заменить серьезные, закрытые конфиденциальные переговоры, на которых предстоит поэтапно обсуждать множество самых деликатных вопросов. Никакая конференция, форум, декларации не заменят этой работы.

— Про закрытые переговоры последнее время говорят очень много. Прямо о том, что они ведутся и ведутся. И желающих поучаствовать в их подготовке хватает. В публичном пространстве говорится о китайско-бразильском мирном плане, который поддержали 110 стран, и даже Шольц о мире заговорил...

— Количество не заменяет качество. Эти переговоры должны вестись между
Россией и Украиной при поддержке той и другой стороны в лице их, так сказать, крупных партнёров и союзников. С российской стороны это, наверное, Китай и Индия, с украинской — Соединённые Штаты, возможно, некоторые другие страны НАТО. Чем дольше будут от этого отнекиваться и отбрыкиваться, тем дольше будет продолжаться конфликт.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
2
YUZ
26 минут
Ранее про психологию https://www.fontanka.ru/2015/08/20/075/
Цепной пёс кровавого прижима
28 минут
Психологическое давление - в смысле нытье?
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