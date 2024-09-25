Таксиста, обвиняемого в массовом ДТП на Свердловской набережной, ограничили запретом определенных действий

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя такси, которого обвиняют в воскресном ДТП на Свердловской набережной. Дилшод Ахмедов является фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека (ч.1 ст.264 УК РФ). Подробности 25 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов города.



Авария произошла около полуночи 21 сентября на Свердловской набережной. Первым в ДТП угодил 32-летний водитель ВАЗ. Машина стояла в среднем ряду, водитель вышел, и в него въехал таксист на Chery Tiggo.



Дальше досталось Hyundai с 42-летней женщиной за рулём и мотоциклу Honda, на котором ехали двое. В состоянии средней степени тяжести в больницы увезли 32-летнюю пассажирку мотоцикла, пассажира и 32-летнего водителя Chery, а также женщину из Hyundai. 30-летний мотоциклист и водитель ВАЗ были госпитализированы в тяжёлом состоянии.



Следствие полагает, что Ахмедов на Chery Tiggo следовал по Свердловской набережной от улицы Ватутина к Феодосийской. Мужчина ехал по средней полосе проезжей части Свердловской набережной со скорость около 60 км/ч, которая, как полагает следствие, не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением, учитывая стоящий на дороге аварийный ВАЗ.



В результате такси врезалось в ВАЗ, который в свою очередь откинуло на Hyundai Solaris, а Chery ушел в левую полосу и зацепил мотоцил Honda CBR1000RR.



Водителя такси задержали 23 сентября. Обвиняемый и защитник просили запрет определенных действий или домашний арест. Суд установил, что Ахмедов имеет постоянное место жительства в РФ, его личность установлена, ранее никакая мера пресечения Ахмедову не избиралась, и он не скрывался от органов предварительного следствия и суда.



Суд избрал водителю такси Ахмедову запрет определенных действий на весь период предварительного расследования, запретив ему управлять транспортными средствами и общаться с другими участниками по делу.

