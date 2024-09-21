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    Шестеро пострадали в жёсткой аварии на Свердловской набережной. Массовой её сделало такси

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    Полиция выясняет обстоятельства двухсерийного ДТП, в ночь на субботу затормозившего набережную в Калининском районе Петербурга. Столкнулись три автомобиля и мотоцикл, пострадавших людей ещё больше.

    видео из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 сентября, авария произошла на Свердловской набережной, 18, около полуночи. Первым в ДТП угодил 32-летний водитель ВАЗ. Машина стояла в среднем ряду, водитель вышел, и в него въехал таксист на Chery Tiggo.

    Дальше кроссовер столкнулся с Hyundai с 42-летней женщиной за рулём, перевернулся и снёс попутный мотоцикл марки Honda, на котором ехали двое.

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    По данным ведомства, в состоянии средней степени тяжести в больницы увезли 32-летнюю пассажирку мотоцикла, пассажира и 32-летнего водителя Chery, а также женщину из Hyundai. 30-летний мотоциклист и водитель ВАЗ госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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