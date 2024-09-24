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Общество В России срок гауптвахты по тяжким преступлениям в военное время может составить 30 дней

В России срок гауптвахты по тяжким преступлениям в военное время может составить 30 дней

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2 комментария

Срок задержания военнослужащих под административным арестом на гауптвахте может составить до 30 суток в условиях военного положения. Речь идет о подозрениях в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Такой нормой предлагает дополнить устав военной полиции Министерство обороны РФ. Документ 24 сентября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Устав военной полиции ВС РФ предлагается дополнить нормой о том, что под дисциплинарным арестом на гауптвахте могут содержаться «задержанные в условиях военного положения по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления — не более 30 суток с момента задержания».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих на СВО. Закон вводит до 10 суток дисциплинарного ареста для военнослужащих за ношение бытовых гаджетов в зоне спецоперации, а также за распространение в интернете или через СМИ информации о принадлежности военнослужащих к ВС РФ.

Военным не грозит арест за использование гаджетов в ходе военной операции, но только для выполнения боевых задач.

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Комментарии
2
255106971
1 час
В военное время расстреливают. Какие 30 суток?
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