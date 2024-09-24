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Власть Глава Минэкономразвития заявил, что годовая инфляция в России прошла пик в июле. Но до целевого уровня еще два года

Глава Минэкономразвития заявил, что годовая инфляция в России прошла пик в июле. Но до целевого уровня еще два года

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2 комментария

Годовая инфляция в России прошла пик в июле, и в настоящий момент наблюдается ее замедление. Об этом 24 сентября заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

В июле инфляция в РФ в годовом выражении достигла 9,13 %, а в августе снизилась до 9,05 %. В сентябре же, по официальным данным, она и вовсе опустилась ниже 9 %. При этом целевой уровень — 4 %.

По словам Решетникова, в 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году удастся достичь целевого уровня. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3 % с 5,1 %, до 4,5 % в 2025 году и 4 % в 2026 и 2027 годах.

О том, каким ведомство видит конец 2024 года, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
Ser_N0771
17 минут
значит ставку можно снижать/не повышать? ЦБ грозился поднять в октябре... но не сильно... до 19,99%.
282408812
14 минут
Отлично! Хорошая новость. А то я уже было подумал, что до целевого уровня еще три года.
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