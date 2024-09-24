Глава Минэкономразвития заявил, что годовая инфляция в России прошла пик в июле. Но до целевого уровня еще два года

Годовая инфляция в России прошла пик в июле, и в настоящий момент наблюдается ее замедление. Об этом 24 сентября заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

В июле инфляция в РФ в годовом выражении достигла 9,13 %, а в августе снизилась до 9,05 %. В сентябре же, по официальным данным, она и вовсе опустилась ниже 9 %. При этом целевой уровень — 4 %.

По словам Решетникова, в 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году удастся достичь целевого уровня. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3 % с 5,1 %, до 4,5 % в 2025 году и 4 % в 2026 и 2027 годах.

О том, каким ведомство видит конец 2024 года, — в материале «Фонтанки».