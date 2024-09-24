Володин прокомментировал слухи об ужесточении ответственности за оскорбление представителей власти в РФ

В Государственной думе не рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителей власти. Об этом 24 сентября сообщил председатель ГД Вячеслав Володин; его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента Российской Федерации.



По словам Володина, подобная информация распространялась «рядом СМИ», но «данная информация не соответствует действительности», уточнил спикер Госдумы: такой законопроект не внесен в ГД и не рассматривается депутатами.

Сегодня депутаты приняли в первом чтении поправки в КоАП, ужесточающие наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов, и законопроект, который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны.