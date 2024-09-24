ВМС США направили на Ближний Восток атомный авианосец «Гарри Трумэн»

Командование военно-морских сил США направило на Ближний Восток атомный авианосец «Гарри Трумэн». Об этом 24 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВМС.

Военный корабль вышел с базы в Норфолке (штат Вирджиния) и направился в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетного крейсера и двух эсминцев авианосной ударной группы. Ранее другая авианосная ударная группа, во главе с авианосцем США «Авраам Линкольн», уже прибыла на Ближний Восток. Также в районе Красного моря на боевом дежурстве находятся атомная подводная лодка USS Georgia и два ракетных эсминца.

Авианосец «Гарри Трумэн» может нести до 90 самолётов и вертолётов.

Накануне пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил , что США направляют дополнительные войска на Ближний Восток, которые пополнят уже присутствующий в регионе американских контингент из 40 000 военнослужащих.

Заявление было сделано «в связи с непредсказуемым характером продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем и недавними взрывами по всему Ливану, включая Бейрут».

