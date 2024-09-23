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    США направляют дополнительные войска на Ближний Восток

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    США направляют дополнительные войска на Ближний Восток, об этом 23 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера.

    Никаких подробностей о том, сколько будет направлено дополнительных сил или какие задачи им будут поручены, Райдер не привел. По данным издания, в настоящее время в регионе находится около 40 000 военнослужащих США, не менее дюжины военных кораблей и четыре эскадрильи истребителей ВВС, которые были размещены как для защиты союзников, так и в качестве сдерживающего фактора против нападений.

    Госдеп США также призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан, «пока еще остаются варианты». Заявление было сделано «в связи с непредсказуемым характером продолжающегося конфликта между "Хезболлой" и Израилем и недавними взрывами по всему Ливану, включая Бейрут».

    Израиль нанес сотни авиаударов по южному и восточному Ливану в понедельник, погибло более 270 человек в результате самого смертоносного обстрела со времен войны Израиля и «Хезболлы» в 2006 году. Израильские военные предупредили жителей южного и восточного Ливана о необходимости эвакуироваться из своих домов перед расширяющейся воздушной кампанией против «Хезболлы». Любое решение Израиля отправить танки и войска в южный Ливан может означать серьезную эскалацию и классифицировать конфликт как войну.

    ЦАХАЛ вечером в понедельник сообщил о том, что израильские военные атаковали более 1,1 тысячи объектов «Хезболлы» в Ливане, в том числе места хранения снарядов, пусковых установок и беспилотников.

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    СШАИзраильЛиванХезболлаВойна
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