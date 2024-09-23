США направляют дополнительные войска на Ближний Восток, об этом
Никаких подробностей о том, сколько будет направлено дополнительных сил или какие задачи им будут поручены, Райдер не привел. По данным издания, в настоящее время в регионе находится около
Госдеп США также призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан, «пока еще остаются варианты». Заявление было сделано «в связи с непредсказуемым характером продолжающегося конфликта между "Хезболлой" и Израилем и недавними взрывами по всему Ливану, включая Бейрут».
Израиль нанес сотни авиаударов по южному и восточному Ливану в понедельник, погибло более
ЦАХАЛ вечером в понедельник сообщил о том, что израильские военные атаковали более