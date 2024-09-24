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Общество Более 18 тысяч жителей Курской области получили психологическую помощь от РКК с 6 августа

Более 18 тысяч жителей Курской области получили психологическую помощь от РКК с 6 августа

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2 комментария

Российский Красный Крест (РКК) предоставил психологическую помощь более чем 18,2 тыс. жителей Курской области с начала атаки ВСУ на регион 6 августа. Об этом пресс-служба организации сообщила 24 сентября.

РКК открыл круглосуточную горячую линию первой помощи, куда бесплатно могут обратиться люди, переживающие сильный стресс и тревогу из-за обстрелов. Туда же могут позвонить те, кто потерял жилье из-за атаки ВСУ на область.

В регионе работает команда из 50 психологов и волонтеров, которые оказывают поддержку местным жителям, добавили в РКК. Офис в Курске с момента обострения ситуации посетили 5,3 тысячи человек.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в органы внутренних дел поступило 770 заявлений от людей, потерявших связь с родным и близкими, живущими на территории региона. В результате освобождения нескольких населенных пунктов в Кореневском районе удалось найти 268 человек, 118 из которых были в списке разыскиваемых.

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Комментарии
2
280306919
12 минут
Языком трындеть, не мешки ворочить.
altnec
42 минуты
3 психотерапевата на 1800т чел. Хотелось бы услышать и послушать эти 1800 чел. на одного психолога.
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